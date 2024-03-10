Дюков назвал уникальной новую форму сборной России по футболу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новая форма сборной России произведена на уровне самых высоких мировых стандартов.

«Наша форма уникальна. Мы заложили в неё элементы народного фольклора. Эта форма будет производиться не только для сборных всех возрастов, но и для всех болельщиков», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По его словам, уже в марте сборная выйдет играть в новой форме в товарищеских матчах.

«Предлагаю прийти на эти игры уже в новых футболках и поддержать её в матчах с Сербией и Парагваем», — заключил Дюков.

Презентация формы состоялась 10 марта на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Команда России сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Оба матча пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов не исключил, что матчи с Сербией и Парагваем привлекут другие национальные команды.