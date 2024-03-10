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Дюков назвал уникальной новую форму сборной России по футболу

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новая форма сборной России произведена на уровне самых высоких мировых стандартов.
Дюков назвал уникальной новую форму сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Наша форма уникальна. Мы заложили в неё элементы народного фольклора. Эта форма будет производиться не только для сборных всех возрастов, но и для всех болельщиков», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По его словам, уже в марте сборная выйдет играть в новой форме в товарищеских матчах.

«Предлагаю прийти на эти игры уже в новых футболках и поддержать её в матчах с Сербией и Парагваем», — заключил Дюков.

Презентация формы состоялась 10 марта на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Команда России сыграет в товарищеском матче с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Оба матча пройдут в столице на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов не исключил, что матчи с Сербией и Парагваем привлекут другие национальные команды.

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