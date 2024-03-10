Черчесов — о матчах c Сербией и Парагваем: эти игры дадут форточку другим сборным

Бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов не исключил, что товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем привлекут другие национальные команды.

«Жизнь идёт. Надеемся, что эти игры дадут форточку и другим сборным. Понятно, что это контрольные матчи, а я сам знаю, что это такое: сам два года занимался контрольными матчами. Но всё равно хочется соревновательности», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

По мнению бывшего наставника сборной России, Сербия и Парагвай — «хорошие соперники, что называется — футбольные».

«Есть Сербия, с которой мы играли, а есть Сербия, которую я видел в прошлом году. Надеемся, что к нам приедет основной состав, но по именам они хороши», — заключил Черчесов.

Россия сыграет с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Оба матча пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее сообщалось, что Черчесов допустил возвращение в сборную России.