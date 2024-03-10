Черчесов — о матчах c Сербией и Парагваем: эти игры дадут форточку другим сборным
- РИА Новости
«Жизнь идёт. Надеемся, что эти игры дадут форточку и другим сборным. Понятно, что это контрольные матчи, а я сам знаю, что это такое: сам два года занимался контрольными матчами. Но всё равно хочется соревновательности», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
По мнению бывшего наставника сборной России, Сербия и Парагвай — «хорошие соперники, что называется — футбольные».
«Есть Сербия, с которой мы играли, а есть Сербия, которую я видел в прошлом году. Надеемся, что к нам приедет основной состав, но по именам они хороши», — заключил Черчесов.
Россия сыграет с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Оба матча пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».
Ранее сообщалось, что Черчесов допустил возвращение в сборную России.