RT в Telegram
Подпишись

Черчесов — о матчах c Сербией и Парагваем: эти игры дадут форточку другим сборным

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов не исключил, что товарищеские матчи сборной России с Сербией и Парагваем привлекут другие национальные команды.
Черчесов — о матчах c Сербией и Парагваем: эти игры дадут форточку другим сборным
  • РИА Новости

«Жизнь идёт. Надеемся, что эти игры дадут форточку и другим сборным. Понятно, что это контрольные матчи, а я сам знаю, что это такое: сам два года занимался контрольными матчами. Но всё равно хочется соревновательности», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

По мнению бывшего наставника сборной России, Сербия и Парагвай — «хорошие соперники, что называется — футбольные».

«Есть Сербия, с которой мы играли, а есть Сербия, которую я видел в прошлом году. Надеемся, что к нам приедет основной состав, но по именам они хороши», — заключил Черчесов.

Россия сыграет с Сербией 21 марта, а с Парагваем — 25 марта. Оба матча пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

Ранее сообщалось, что Черчесов допустил возвращение в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить