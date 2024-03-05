Тренер Станислав Черчесов допустил возвращение в сборную России по футболу.

«Если говорить про сборную, то у неё есть главный тренер. Пускай они на сегодняшний день решат. А там, если обратятся — будем этот вопрос решать. Я всегда говорю, что работа в сборной своей страны — это не приглашение, а назначение», — приводит слова Черчесова программа «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Специалист возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Черчесов считает, что ему вряд ли предложат возглавить сборную Аргентины.