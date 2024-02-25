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Черчесов считает, что ему вряд ли предложат возглавить сборную Аргентины

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, с какой командой хотел бы поработать.
Черчесов считает, что ему вряд ли предложат возглавить сборную Аргентины
  • Gettyimages.ru

«Знаете, если я кого-то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать. Ответ будет по-еврейски: пусть будет сборная Аргентины, меня туда точно не позовут», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». 60-летний специалист со сборной России дошёл до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов заявил, что знает всё про футболистов, но они об этом не догадываются.



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