Черчесов считает, что ему вряд ли предложат возглавить сборную Аргентины

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, с какой командой хотел бы поработать.

«Знаете, если я кого-то сейчас назову, то завтра прочитаю, что буду там работать. Ответ будет по-еврейски: пусть будет сборная Аргентины, меня туда точно не позовут», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». 60-летний специалист со сборной России дошёл до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов заявил, что знает всё про футболистов, но они об этом не догадываются.





