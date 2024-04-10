СЭ: Чалов сможет уехать в Европу за €4,2 млн

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в новом контракте нападающего с клубом прописаны отступные для европейских клубов в размере €4,2 млн, что с высокой долей вероятности позволит футболисту сменить лигу уже ближайшим летом.

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ.