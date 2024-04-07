ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ

ЦСКА одержал победу над «Факелом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Тамерлан Мусаев, Иван Облякова, Аббосбек Файзуллаев и Фёдор Чалов на 36-й, 60-й, 75-й и 90-й минутах.

Единственный мяч за гостей забил Василий Черов в компенсированное время.

Таким образом, москвичи занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Факел» — на 11-й позиции (26 баллов).

Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА и «Факела» вышли на матч РПЛ в футболках в память о жертвах «Крокуса».