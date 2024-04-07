RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ

Короткая ссылка
ЦСКА одержал победу над «Факелом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА разгромил «Факел» в матче 23-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Тамерлан Мусаев, Иван Облякова, Аббосбек Файзуллаев и Фёдор Чалов на 36-й, 60-й, 75-й и 90-й минутах.

Единственный мяч за гостей забил Василий Черов в компенсированное время.

Таким образом, москвичи занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Факел» — на 11-й позиции (26 баллов).

Ранее сообщалось, что игроки ЦСКА и «Факела» вышли на матч РПЛ в футболках в память о жертвах «Крокуса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить