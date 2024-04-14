«Урал» вырвал победу в концовке матча РПЛ с «Динамо»

Екатеринбургский «Урал» на своём поле обыграл московское «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте встречи счёт открыл хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич. На 34-й минуте Константин Тюкавин восстановил паритет. Для форварда бело-голубых этот забитый мяч стал десятым в текущем сезоне.

На пятой компенсированной арбитром минуте победу хозяевам принёс нападающий Алексей Каштанов, который сразу после гола получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля за снятую во время празднования футболку.

Екатеринбуржцы набрали 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. В активе динамовцев 38 турнирных баллов и третья строчка.

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