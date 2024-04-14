«Спартак» объявил об отставке Абаскаля
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«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.
К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.
У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.
В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ранее сообщалось, что Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ.