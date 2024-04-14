«Спартак» объявил об отставке Абаскаля

Московский «Спартак» объявил об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

К ответному гостевому матчу 1/2 финала Пути РПЛ против «Зенита», который состоится 17 апреля, команду будет готовить ассистент Абаскаля Владимир Слишкович.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ.