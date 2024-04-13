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Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Дело не в эмоциях. Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба. Таких ошибок быть в таких матчах не должно, потеря концентрации», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сочинской команды Яхья Аттийят-аллах (76-я минута).

«Сочи» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция.

Ранее «Спартак» расстался с техническим директором Эшуортом.

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