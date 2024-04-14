«Не стоит торопиться с назначением»: «Спартак» не стал ждать окончания сезона и уволил Абаскаля с поста главного тренера

«Спартак» отправил в отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера спустя сутки после поражения от «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ. Клуб поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. В ближайшей встрече с «Зенитом» в рамках Кубка России руководить командой будет его помощник Владимир Слишкович. Под руководством испанца красно-белые провели почти два сезона и завоевали бронзовые медали национального первенства. Однако нынешней весной наставник перестал давать результат, а игра команды в нападении вызывала у болельщиков раздражение.

«Благодарим Гильермо за работу»

Новость об уходе Гильермо Абаскаля из «Спартака» не стала большим сюрпризом. Ещё после дерби с «Динамо», несмотря на победу, появились слухи о скорой отставке тренера. Однако в руководстве тогда всё опровергли. Тем не менее, сенсационное поражение от аутсайдера «Сочи» послужило последней каплей. Спустя день москвичи официально объявили о расставании.

«Мы благодарим Гильермо за работу, проделанную в нашем клубе, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится на сайте коллектива.

К ответному полуфинальному матчу Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» команду будет готовить его помощник Владимир Слишкович.

Согласно информации СМИ, испанец был настроен остаться и узнал об увольнении только во время воскресного занятия. Отмечается, его соглашение со «Спартаком» действует ещё год и в нём не содержится пункта о досрочном разрыве из-за неубедительных результатов. А потому, якобы, ему вынуждены будут выплатить все причитающиеся деньги, если стороны не договорятся об ином.

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Другой источник заверил, что у наставника часто возникали конфликты со Слишковичем. Серб до прихода в «Спартак» не работал с ним, а в Россию его пригласил бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани.

Среди возможных сменщиков называются самые разные кандидатуры. Так, в марте, когда после поражения от «Факела» возникла новая волна слухов об отставке, в прессе фигурировали фамилии Станислава Черчесова, уволенного из «Краснодара» Владимира Ивича, Валерия Карпина и даже наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Так или иначе, отставка тренера в данный момент выглядит скорее правильным решением. Очевидно, он давно потерял бразды управления коллективом и не понимал, как выбраться из сложной ситуации. Отсюда странные заявления по весне. Например, перед игрой с екатеринбуржцами Абаскаль отметил, что выбирать состав ему помогает бог.

При этом нынешний сезон для команды совсем не потерян. В Кубке она ещё имеет шанс выбить петербуржцев и даже в случае неудачи продолжит выступление в Пути регионов. А в чемпионате конкуренты сами дарят возможность красно-белым включиться в борьбу за медали. Сейчас они отстают от идущего третьим «Динамо» всего на три очка.

Назначение нового специалиста гарантированно даст эффект на коротком отрезке и поможет выдать качественный финиш. К тому же он получит возможность познакомиться с подопечными заранее, чтобы не делать это в короткое летнее межсезонье.

Бронзовые медали РПЛ и конфликт с Соболевым

Назначение Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» летом 2022-го изначально вызвало у болельщиков и экспертов большие вопросы. Испанцу на тот момент было всего 33 года, и он имел минимальный опыт самостоятельной работы — в основном в Швейцарии. В частности, до приезда в Россию на правах «исполняющего обязанности» возглавлял местный гранд «Базель». В итоге специалисту удалось финишировать с ним вторым в таблице национального первенства.

Спортивный директор отечественного клуба Лука Каттани, объясняя выбор, рассказал, что в его шорт-листе фигурировало восемь человек. Однако часть из них выдвинула неадекватные финансовые требования. Некоторые отказались ехать в Россию из-за политической обстановки. Гильермо же, по словам функционера, сразу заинтересовался проектом.

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Сам испанец во время общения с российскими журналистами изъявил желание поставить столичному коллективу доминирующую агрессивную игру с высоким прессингом при потере мяча.

Первая проба пера получилась неудачной. «Спартак» в Санкт-Петербурге оказался разгромлен «Зенитом» в противостоянии за Суперкубок страны — 0:4. Однако москвичи действительно стремились действовать смело и вплоть до гола Ивана Сергеева по истечении получаса вполне могли отличиться.

Зато в чемпионате дела сразу складывались отлично. После ничьей с «Ахматом» команда одержала четыре победы подряд и поднялась на вершину таблицы. При этом она в большей части встреч действовала по схеме 4-3-1-2, которая иногда трансформировалась в 4-3-3. В ней с новых сторон раскрылись сразу два лидера атаки. Квинси Промес, расположившись ближе к чужим воротам, стал демонстрировать удивительную результативность и по итогам сезона забил 25 мячей во всех турнирах.

А Александр Соболев раскрылся в новой роли — «десятки». Прежде болельщики видели в нём исключительно «столба». Однако под руководством рулевого он стал играть в стиле Гарри Кейна, регулярно оттягиваясь в глубину и отдавая тонкие пасы на партнёров. В результате в командной гонке лучших ассистентов он с девятью передачами уступил только Промесу (10).

Ярко проявляли себя и молодые исполнители. Руслан Литвинов и Даниил Пруцев регулярно получали практику в середине поля. А универсальный Даниил Денисов закрывал как опорную зону, так и фланг обороны.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл, располагаясь на второй строчке в таблице национального первенства и пробившись в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. А в феврале 2023-го с Абаскалем продлили контракт до лета 2025-го на улучшенных условиях. Ещё тогда некоторые сочли данный ход ошибкой.

Так или иначе, весеннюю часть коллектив провёл уже не так здорово. В Кубке страны он завершил выступление, сенсационно уступив «Акрону», представляющему Первую лигу. В чемпионате также регулярно случались осечки. В 13 матчах было одержано всего четыре победы. Самое грустное, что терялись очки во встречах с уступающими в классе оппонентами: «Уралом», «Оренбургом», «Ахматом», «Химками», «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Чуть подсластили пилюлю успех в столичном дерби с ЦСКА и яркая виктория над «Краснодаром» со счётом 4:3. На прежнем багаже красно-белые всё-таки взяли бронзу, всего на балл опередив «Ростов».

Казалось, в новом сезоне московский гранд, усилившись, тоже будет сражаться за награды. Однако некоторые трансферы вызывали вопросы. Например, отдали в аренду сразу двух нападающих Шамара Николссона и Кейта Бальде. Причём на этом, по информации СМИ, настоял именно главный тренер. В результате он, если не брать в расчёт молодёжь, остался с одним чистым форвардом Соболевым, который вдобавок перестал забивать.

В довершение всех бед, большинство новичков (Тео Бонгонда, Олег Рябчук, Хесус Медина) не смогли однозначно усилить «Спартак». Вопросов не возникло лишь с приобретением Срджана Бабича, сходу ставшего незаменимым звеном в обороне.

В новом розыгрыше национального первенства дружина Абаскаля стартовала с трёх побед подряд и забила девять мячей. Однако белая полоса быстро сменилась чёрной. Москвичи демонстрировали нестабильную игру и регулярно допускали осечки. Но чудом всякий раз добивались успеха, когда появлялась очередная волна слухов об уходе испанца. Например, так произошло после унизительного разгрома в Самаре. Спустя неделю они в компенсированное время ушли от поражения в дерби с ЦСКА.

К тому же у молодого специалиста возникли конфликты с некоторыми лидерами. Осенью в прессе писали о недовольстве наставника пропусками командных завтраков Соболевым. Из-за этого несколько встреч форвард даже начал в резерве. А капитан Георгий Джикия вовсе перестал попадать в основу. Штаб предпочёл ему Алексиса Дуарте.

На зимних сборах «Спартак» вроде бы демонстрировал неплохие результаты и много забивал. Складывалось впечатление, весной красно-белые способны выстрелить. На деле всё вылилось в агонию. Во многом сломал им игру арест Промеса. Без нидерландца некому стало создавать моменты впереди.

В первом туре РПЛ в 2024-м москвичи неожиданно разошлись миром с «Зенитом» на выезде, хотя наставник пропускал матч из-за дисквалификации. Но далее радоваться было нечему. В национальном первенстве десятикратный чемпион России сенсационно уступил «Факелу» — 0:2, а потом разошёлся миром с «Уралом» — 0:0. Таким образом, безголевая серия в рамках турнира растянулась на три противостояния. Прервать её удалось лишь в упомянутом дерби с «Динамо» благодаря ошибкам Игоря Лещука.

Повод для оптимизма у поклонников появился лишь в Кубке, когда москвичи выбили «Оренбург». Однако в первом полуфинале Пути РПЛ они уступили «Зениту».

«Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля»

В отечественном футболе уход Абаскаля вызвал противоречивую реакцию. Например, постоянно критиковавший испанца бывший капитан сборной России Александр Мостовой не удивился такому ходу.

«Я полтора года назад всё сказал про Абаскаля. Кто это такой вообще? Похоже, бог подсказал руководству «Спартака» решение, что ему пора на выход. Бог был прав! Никакой роли не играет, что его уволили за три дня до матча с «Зенитом». Единственная встреча весной, где «Спартак» неплохо смотрелся, — противостояние с петербуржцами без Абаскаля», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

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А экс-капитан красно-белых Денис Глушаков, напротив, призвал искать причины неудач не только в наставнике.

«Футболистам тоже стоит поковыряться в себе, посмотреть на собственные выступления. Ещё недавно всё было хорошо, команда выигрывала и проигрывала вместе. Но сейчас, если нет результата, то будут и перемены. Они случились. Нет результата — уволили тренера, в этом нет никакой загадки. Моё мнение, руководству клуба сейчас не стоит торопиться, можно оставить во главе кого-то из прежнего штаба и спокойно завершить чемпионат. Нет ставки на еврокубки, нужно доиграть и плавно готовиться к новому сезону. Бывали же случаи, когда убирали наставников, оставляли помощников и добивались результатов. Надо спокойно спланировать, как поступить — какой штаб, какая команда», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

А вот известный ветеран «Спартака» Евгений Ловчев выступил не менее жёстко, чем Мостовой. По его мнению, команда, наконец, отмучилась. Чемпион СССР посетовал, что под руководством Абаскаля футболисты совсем не прогрессировали.

«Для меня главным является вот какой показатель. Приходит тренер, чтобы команда лучше играла, игроки показывали свой лучший футбол. Бонгонда, когда приехал, — это звезда просто, всех обыгрывает. Мозес — просто звезда. Купили Антона Зиньковского, тоже звезда. Они все стали хуже смотреться. По большому счёту это показатель тренерской работы. А дальше и командная игра. Я тот человек, который говорил, что надо год дать человеку отработать, но всё уже. Год практически потерянный», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».