Абаскаль сообщил, какой футбол будет ставить в «Спартаке»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, какой футбол хочет поставить в «Спартаке».
Абаскаль сообщил, какой футбол будет ставить в «Спартаке»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Какой футбол хочется строить в команде? На построить нужно больше времени, чем на то, чтобы сломать. Мы хотим построить доминирующую, агрессивную игру. Она должна нравиться всем», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что это будет атакующая игра и «Спартак» будет ближе к болельщикам.

«Доминировать не всегда значит владеть мячом. Доминировать — это понимать, что делать с мячом, исходя из соперника», — добавил Абаскаль.

 

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