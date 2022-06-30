Абаскаль сообщил, какой футбол будет ставить в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, какой футбол хочет поставить в «Спартаке».

«Какой футбол хочется строить в команде? На построить нужно больше времени, чем на то, чтобы сломать. Мы хотим построить доминирующую, агрессивную игру. Она должна нравиться всем», — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что это будет атакующая игра и «Спартак» будет ближе к болельщикам.

«Доминировать не всегда значит владеть мячом. Доминировать — это понимать, что делать с мячом, исходя из соперника», — добавил Абаскаль.