Ловчев — о возможном назначении Мостового в «Спартак»: Сашка, не дождёшься

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

«Спартак» отмучился. Кто‑то скажет — грубо, но после каждого тура эти разговоры были. Я тот человек, который говорил, что надо год дать человеку отработать, но всё уже. Год практически потерянный. Александр Мостовой? Сашка, не дождешься», — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.