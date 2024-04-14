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Глушаков — об отставке Абаскаля: игрокам «Спартака» тоже стоит поковыряться в себе

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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал новость об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
Глушаков — об отставке Абаскаля: игрокам «Спартака» тоже стоит поковыряться в себе
  • Gettyimages.ru

«Не надо искать причины только в Абаскале. Игрокам тоже стоит поковыряться в себе, посмотреть на свои выступления. Ещё недавно же всё было хорошо, команда выигрывала и проигрывала вместе», — сказал Глушаков «Спорт-Экспрессу».

По его словам, руководству московского клуба не следует принимать поспешные решения, а необходимо оставить во главе команды специалиста из нынешнего тренерского штаба.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение. 

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.

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