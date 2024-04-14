Смородская считает, что Карпин — идеальный кандидат на пост наставника «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Я уже не раз говорила о своём отношении к тому, что «Спартак» возглавляет Абаскаль. Поэтому считаю, что сегодня очень хороший день для «красно‑белых»... Карпин? Думаю, он не пойдёт в «Спартак». Конечно, Карпин был бы идеальной кандидатурой. Но, скорее всего, не пойдёт туда», — сказала Смородская «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что если руководители красно-белых пожелают обратиться к Станиславу Черчесову с просьбой возглавить команду, то он, по её словам, ответит согласием.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза терпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.