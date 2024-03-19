Условия в тюрьме Дубая, поддержка партнёров по «Спартаку» и заступничество Депая: как развивается дело Промеса

Квинси Промес в ожидании экстрадиции в Нидерланды находится в тюрьме в Дубае. Как сообщают иностранные СМИ, он живёт в камере с ещё несколькими заключёнными. Между тем сразу несколько партнёров по «Спартаку» передали нападающему слова поддержки и выразили надежду, что он как можно скорее вернётся к тренировкам. Регулярно упоминает друга в соцсетях и форвард «Атлетико» Мемфис Депай. Его поведение даже вызвало недовольство главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана. По мнению юристов, рассмотрение вопроса о передаче атлета на родину может занять до полугода.

Арест Квинси Промеса в ОАЭ стал едва ли не главным событием весны в российском футболе. Форвард «Спартака» был задержан по требованию прокуратуры Нидерландов в середине марта и помещён под стражу.

С тех пор официальные представители спортсмена никак не комментировали произошедшее. Остаётся неясным и сколько времени займёт его экстрадиция. В СМИ проходит информация и о месте, где содержится мужчина. Так, De Telegraaf установила, что он находится не в тюрьме «Аль-Авир», а в специальном комплексе возле аэропорта Дубая, где есть отделение для заключённых, ожидающих отправки в другие государства.

Если верить другому источнику, Промес живёт в одной комнате с ещё несколькими людьми и не имеет доступа к смартфону. А его рацион дополняет бирьяни — блюдо из риса и курицы с добавлением пряностей.

Также по теме «Исход процедуры экстрадиции предсказать невозможно»: Промес арестован в Дубае по требованию Нидерландов Квинси Промес был арестован в Объединённых Арабских Эмиратах по требованию прокуратуры Нидерландов. На родине добиваются экстрадиции...

При этом в прокуратуре Амстердама сразу после задержания атлета затруднились ответить, когда его отправят на родину из ОАЭ.

«Неясно, сколько времени займёт процедура и будет ли он действительно экстрадирован. Решение должен принять судья в Дубае», — приводит «Матч ТВ» слова пресс‑секретаря организации Франклина Ваттимены.

Однако адвокат Людмила Ямалова считает, процесс может затянуться надолго. Изначально вердикт об экстрадиции должны вынести в течение 30 дней. Но представители нападающего имеют право затягивать процедуру, подавая различные апелляции. Также многое будет зависеть от настойчивости правительства Нидерландов.

В России уже сообщили свою версию произошедшего с Промесом. Telegram-канал Baza заверил, что Квинси прибыл в ОАЭ ещё до сборов «Спартака» и отметил здесь свой день рождения. А 15 января он попал в злополучную аварию и скрылся с места ДТП. Как сообщает источник, речь о столкновении с автобусом.

Спустя два дня нидерландец якобы спокойно слетал в Москву и вернулся в Дубай уже с красно-белыми. За это время местная полиция установила виновника случившегося. В конце февраля легионеру не позволили уехать в Россию и задержали прямо в аэропорту. Причём изначально ему вменяли только бегство с места ДТП, и представители спортсмена готовы были предоставить гарантии того, что Промес сможет покрыть любой штраф.

11 марта суд обязал его выплатить 10 тысяч дирхам, но в тот же день футболиста арестовали по запросу Нидерландов, где он приговорён к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и за 1,5 — за нападение на родственника с ножом.

По данным «Спорт-Экспресс», сотрудники безопасности «Спартака», пытавшиеся помочь игроку, вернулись в Москву, поскольку больше ничего не могут для него сделать. Зато на месте целая команда юристов.

Поддерживают партнёра и футболисты красно-белых. Например, хавбек Руслан Литвинов признался, что старается не читать новостей о нидерландце.

«Просто знаю, что Квинси находится там, где находится. Сильно надеюсь, он вернётся как можно скорее. Конечно, скучаю по нему. Промес — один из лидеров коллектива. Верю, что всё устаканится, успокоится, и Квинси будет помогать нам на поле», — сказал Литвинов корреспонденту Sport24.

В свою очередь, новичок команды Манфред Угальде назвал форварда своим другом.

«Он классный парень, весёлый и общительный. Мы сразу нашли общий язык, ведь в Нидерландах играли за одну команду — «Твенте». Поэтому было, о чём поговорить. Он мне очень понравился»,— отметил костариканец.

Присоединился к их словам защитник Даниил Хлусевич.

«Промес — лидер. Ждём его», — подчеркнул он.

Любопытно, что Промеса поддерживают не только в России, но и на родине. В частности, регулярно делает это в соцсетях его товарищ Мемфис Депай, сейчас выступающий за мадридский «Атлетико». Поведение игрока даже вызвало недовольство в сборной Нидерландов, цвета которой они защищали вместе. В активе Квинси значится 50 матчей за оранжевых.

В частности, не оставил ситуацию без внимания главный тренер национального коллектива Рональд Куман. Он заявил, что на месте подопечного так бы не поступил, поскольку это способно вызвать в обществе отвращение и критику. Вместе с тем он принял во внимание тот факт, что Депай близко дружит с коллегой, находящимся в месте заключения. Более того, сообщается, ранее с Мемфисом данную тему обсудил директор Королевского футбольного союза Нидерландов Найджел Де Йонг.

Также по теме «Огромная головная боль для «Спартака»: в ожидании суда в ОАЭ Промес посетил ночной клуб со своей девушкой Квинси Промес своими поступками с каждым днём вызывает всё больше негодования. Футболист «Спартака» до сих пор находится в Дубае в...

Что касается юридической стороны вопроса, то в России специалисты тоже не могут определиться с тем, как будет развиваться дело Промеса. Так, в адвокатской конторе «Noura Almaazmi Advocates & legal Consultancy» предположили 90% вероятности, что атлета экстрадируют. Единственный шанс форварда остаться в ОАЭ — запросить убежище. Но поскольку мужчину обвиняют в контрабанде наркотиков, скорее всего его просьбу не удовлетворят.

«В деле Промеса нет причин отказывать в экстрадиции. Поэтому по линии Интерпола его отправят в страну, которая сделала запрос», — цитирует контору Sport24.

Там также считают, что передача спортсмена может занять от двух до трёх месяцев, а Рамадан лишь дополнительно затянет её.

«Для этого делается множество процедур: задержание, передача и изучение материалов дела, передача по системе Интерпола. Также надо ждать, когда Нидерланды предоставят все документы, эти файлы должны изучить местные структуры, а потом вынести вердикт и подготовить его к экстрадиции», — добавили в конторе.

Согласился с таким мнением и адвокат Игорь Бушманов. Однако, по его словам, всё будет зависеть от множества деталей.

«Законодательство Дубая позволяет вести дело длительное время. Могут рассматриваться вопросы о приемлемости запроса на экстрадицию, о политических основаниях для преследования. Данный запрос могут отклонить по любым причинам. Нюансов очень много, их при принятии решения будет учитывать суд — выдать Промеса по запросу или отказать в экстрадиции по любым основаниям, которые позволяют это сделать», — объяснил Бушманов.

А юрист Андрей Князев и вовсе не исключает, что нападающий задержится в тюрьме ОАЭ до полугода.

«Думаю, Промес вряд ли пробудет там несколько лет, такой процесс никогда не затягивается. До шести месяцев — да. При этом футболист способен попросить политическое убежище в соответствии с законодательством за такие преступления, как насильственные или связанные с наркотиками. Поэтому несколько лет — маловероятно. Раньше сядешь — раньше выйдешь», — подытожил Князев.