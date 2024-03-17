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Угальде: в Нидерландах на поле больше футбола, в РПЛ — больше войны

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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде сравнил чемпионаты России и Нидерландов.
Угальде: в Нидерландах на поле больше футбола, в РПЛ — больше войны
  • Gettyimages.ru

«Российские команды играют в более силовой футбол. Я привык к немного другой манере. В Нидерландах на поле больше футбола, здесь — больше войны, борьбы, чемпионат больше связан с физикой», — цитирует Угальде Metaratings.

29 января красно-белые объявили о переходе игрока из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

Ранее Угальде рассказал о взаимоотношениях с форвардом Квинси Промесом.

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