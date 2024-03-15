Угальде — о Промесе: сразу нашли общий язык, в Нидерландах мы играли за одну команду

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде рассказал о взаимоотношениях с форвардом Квинси Промесом.

«Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, ведь в Нидерландах мы играли за одну команду — «Твенте». Так что было о чём поговорить. Он мне очень понравился», — цитирует Угальде «Спорт-Экспресс».

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Мележиков заявил, что не верит в прямое участие футболиста красно-белых Квинси Промеса в контрабанде наркотиков.