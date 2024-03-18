Литвинов — об отношении к Промесу: помню, мячи ему подавал

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поддержал нападающего команды Квинси Промеса.

«Для меня он один из лидеров и наставников. Помню, когда мячи ему подавал — ещё тогда он был для меня примером. Надеюсь, всё устаканится и закончится эта история», — цитирует Литвинова СЭ.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.