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Литвинов — об отношении к Промесу: помню, мячи ему подавал

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поддержал нападающего команды Квинси Промеса.
Литвинов — об отношении к Промесу: помню, мячи ему подавал
  • РИА Новости

«Для меня он один из лидеров и наставников. Помню, когда мячи ему подавал — ещё тогда он был для меня примером. Надеюсь, всё устаканится и закончится эта история», — цитирует Литвинова СЭ.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Он был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах игрок попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.

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