De Telegraaf: Промес ест курицу и рис в камере в Дубае

Издание De Telegraaf посвятил статью аресту нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Дубае (ОАЭ).

В материале говорится, что игрок в настоящий момент находится под стражей с несколькими заключёнными в камере в Дубае. Там он питается рисом и курицей и ждёт решения суда по вопросу об экстрадиции. Но могут пройти годы, прежде чем Промес окажется в Нидерландах.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.