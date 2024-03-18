RT в Telegram
Подпишись

De Telegraaf: Промес ест курицу и рис в камере в Дубае

Короткая ссылка
Издание De Telegraaf посвятил статью аресту нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в Дубае (ОАЭ).
De Telegraaf: Промес ест курицу и рис в камере в Дубае
  • РИА Новости

В материале говорится, что игрок в настоящий момент находится под стражей с несколькими заключёнными в камере в Дубае. Там он питается рисом и курицей и ждёт решения суда по вопросу об экстрадиции. Но могут пройти годы, прежде чем Промес окажется в Нидерландах.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить