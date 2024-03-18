Куман — о словах Депая в поддержку Промеса: сам бы я так делать не стал

Главный тренер национальной команды Нидерландов Рональд Куман высказался о поддержке нападающим «Атлетико» Мемфиса Депая в адрес форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Сам бы я так делать не стал. Я с Мемфисом это не обсуждал. Думаю, можно облегчить себе жизнь, не делая таких вещей. Они всегда вызывают неприятие и критику. Нужно держаться от этого подальше, если это возможно. Я могу понять поддержку друга, но ситуация очень деликатная», – приводит слова Кумана FCUpdate.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.