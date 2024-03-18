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Журналист — о Промесе: когда дело доходит до наркотиков, здесь нет пощады

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Журналист из ОАЭ Мазхар Фаруки прокомментировал дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Журналист — о Промесе: когда дело доходит до наркотиков, здесь нет пощады
  • РИА Новости

«Когда дело доходит до незаконного оборота наркотиков или терроризма — здесь нет пощады. Что касается Дубая, то нужно решить вопрос как можно более скорой отправки Промеса туда, где ему самое место. А это тюрьма в Нидерландах», — приводит слова Фаруки De Telegraaf.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.

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