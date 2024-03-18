Журналист — о Промесе: когда дело доходит до наркотиков, здесь нет пощады
- РИА Новости
«Когда дело доходит до незаконного оборота наркотиков или терроризма — здесь нет пощады. Что касается Дубая, то нужно решить вопрос как можно более скорой отправки Промеса туда, где ему самое место. А это тюрьма в Нидерландах», — приводит слова Фаруки De Telegraaf.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.