Адвокат: «Спартак» имеет право расторгнуть контракт с Промесом из-за отсутствия в команде

Адвокат Александр Добровинский высказался о ситуации с отсутствием Квинси Промеса в составе «Спартака» из-за проблем с законом.

«Если в контракте прописано, что по каким‑то причинам он не прибыл на сборы или игры, то контракт должен быть разорван. Но у Промеса сложная ситуация с правоохранительными органами Нидерландов, и, может быть, в договоре он мог прописать условия, которые освобождают», — цитирует адвоката «Матч ТВ».

Он добавил, что у Промеса большие надежды на то, что клуб ему поможет. Также юрист не понимает, почему игроку раньше не сделали российский паспорт, сейчас он может попросить только политическое убежище.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.