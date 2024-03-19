Юрист считает, что Промес вернётся в «Спартак» при малейшей ошибке Нидерландов

Нидерландский юрист высказался касательно судебного дела форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Всё необходимо делать осторожно, особенно с точки зрения Нидерландов. Если в юридической процедуре будет допущена малейшая ошибка, это приведёт к тому, что запрос не будет удовлетворён. Квинси без проблем сможет вернуться в московский «Спартак», клуб, с которым у него действует контракт», — приводит слова юриста De Telegraaf.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.