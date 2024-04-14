Салихова считает, что «Спартак» опоздал с увольнением Абаскаля на год

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость об отставке испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Увольнение Абаскаля — с запозданием на один год. Это не спасёт ситуацию. Должен уйти и Малышев», — сказала Салихова «Чемпионату».

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года.

У руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее «Спартак» объявил об отставке Абаскаля.