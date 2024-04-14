RT в Telegram
Подпишись

Колосков призвал руководство «Спартака» поговорить с Моуринью о работе в клубе

Короткая ссылка
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что руководству московского «Спартака» следует поговорить с португальским специалистом Жозе Моуринью на тему его приглашения на пост наставника красно-белых.
Колосков призвал руководство «Спартака» поговорить с Моуринью о работе в клубе
  • Gettyimages.ru

«Пусть руководство «Спартака» с Моуринью поговорит о сотрудничестве. Он тренер хороший и достойный «Спартака». Может быть, он этот вызов примет и у нас появится классный европейский тренер. Я бы попробовал порекомендовать им поговорить с Моуринью», — сказал Колосков РИА Новости.

Жозе Моуринью в настоящее время свободен — последним местом его работы была итальянская «Рома». 

В разные годы он возглавлял такие команды, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Интер», «Порту» и «Тоттенхэм».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.

С 2022 года у руля красно-белых испанский специалист провёл 74 матча, в которых его подопечные одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

В настоящий момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее Денис Глушаков прокомментировал новость об отставке Абаскаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить