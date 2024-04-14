«Оренбург» победил «Пари НН» в матче 24-го тура РПЛ

«Оренбург» одержал победу над «Пари НН» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Владимир Обухов, Арсен Адамов и Джимми Марин на 2-й, 51-й и 87-й минутах. Единственный гол гостей забил Хуан Боселли (43-я).

Таким образом, «Оренбург» продолжает занимать 12-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Пари НН» — на десятой позиции (28).

Ранее Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом».