RT в Telegram
Подпишись

Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками команды за первый пропущенный гол в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого непросто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.

Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Локо» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе армейцев также 37 очков и четвёртая позиция.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить