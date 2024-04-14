Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом»
«Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, первый гол — полностью моя ответственность. При этом хочу сказать, что горжусь нашей командой. По ходу такого непросто складывающегося матча мы проявили характер, сравняли и стремились победить до последней минуты», — приводит слова Акинфеева пресс-служба клуба.
Встреча завершилась со счётом 3:3.
«Локо» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе армейцев также 37 очков и четвёртая позиция.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей с «Локомотивом».