Федотов — о ничьей ЦСКА: зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о ничьей с «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ.

«Первый тайм не получился в плане созидания, но моменты у нас были. Второй тайм. Забили гол, но не поддержали этот посыл. Эта психология не давала нам показать истинное лицо. Потом силы появились, скорость, мысль. Хочется похвалить команду за характер, он у нас есть. Зубы не надо убирать в тумбочку, они должны быть при нас», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 3:3. Отметим, что ЦСКА отыгрался с 1:3.

«Локо» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе армейцев также 37 очков и четвёртая позиция.

Ранее Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче с ЦСКА.