Галактионов — о ничьей с ЦСКА: выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и сравнять

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче с ЦСКА в 24-м туре РПЛ.

«От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и сравнять. Матч был полностью под нашим контролем», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 3:3.

«Локо» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе армейцев также 37 очков и четвёртая позиция.

Ранее «Зенит» победил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ.