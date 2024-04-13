Галактионов — о ничьей с ЦСКА: выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и сравнять
- РИА Новости
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«От концовки неудовлетворение прежде всего, от результата. Выигрышный матч, дали сопернику вернуться в игру и сравнять. Матч был полностью под нашим контролем», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 3:3.
«Локо» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В активе армейцев также 37 очков и четвёртая позиция.
Ранее «Зенит» победил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ.