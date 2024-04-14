Личка — о поражении от «Урала»: первые десять минут матча мы проспали
- Gettyimages.ru
«Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича. Переводить мяч с фланга на фланг — это красиво, но это не тот футбол, который приносит победу.
Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам», — приводит слова Лички «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Екатеринбуржцы набрали 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. В активе динамовцев 38 турнирных баллов и третья строчка.
Ранее Тюкавин заявил, что чемпионская гонка для «Динамо» не завершена.