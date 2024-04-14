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Личка — о поражении от «Урала»: первые десять минут матча мы проспали

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Урала» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Личка — о поражении от «Урала»: первые десять минут матча мы проспали
  • Gettyimages.ru

«Первые десять минут матча мы проспали, команда думала, что ничего не может случиться, а в итоге пропустили от Мишкича. Переводить мяч с фланга на фланг — это красиво, но это не тот футбол, который приносит победу.

Во втором тайме у нас были отличные моменты, но если мы хотим побеждать, нужно больше создавать остроты и больше бить по воротам», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Екатеринбуржцы набрали 23 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице. В активе динамовцев 38 турнирных баллов и третья строчка.

Ранее Тюкавин заявил, что чемпионская гонка для «Динамо» не завершена.

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