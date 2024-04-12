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Тюкавин заявил, что чемпионская гонка для «Динамо» не завершена

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказал мнение о чемпионской гонке для московского клуба.
Тюкавин заявил, что чемпионская гонка для «Динамо» не завершена
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Окончена ли чемпионская гонка для «Динамо»? Нет, конечно. Мы будем стараться. Впереди важные восемь игр», — приводит слова Тюкавина Sport24.

На счету «Динамо» 38 очков и третья позиция в турнирной таблице. В активе «Зенита» 44 очка и первое место.

Следующий матч московский клуб сыграет в гостях с «Уралом». Игра пройдёт 14 апреля и начнётся в 14:15 мск.

Ранее Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке.

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