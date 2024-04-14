Гендиректор «Факела»: судья матча с «Ростовом» должен быть отстранён от работы минимум на сезон

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе раскритиковал работу судейской бригады Артёма Любимова на матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Судья матча «Факел» — «Ростов» должен быть отстранён от работы минимум на сезон. Так грамотно он «прибил» нашу команду. Такого не было никогда — ни в ФНЛ, ни в премьер-лиге. Тем более в Воронеже», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе в Воронеже и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

«Ростов» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету «Факела» 26 очков и 11-я позиция.

Ранее Карпина признали лучшим тренером марта в РПЛ.