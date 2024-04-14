Гол Роналдо принёс «Ростову» победу над «Факелом» в матче 24-го тура РПЛ

«Ростов» победил «Факел» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе в Воронеже и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Единственный гол на 83-й минуте забил Роналдо.

«Ростов» набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету «Факела» 26 очков и 11-я позиция.

В следующем туре воронежцы сыграют с «Краснодаром», а «Ростову» предстоит игра со «Спартаком».

Ранее Карпина признали лучшим тренером марта в РПЛ.