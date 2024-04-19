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«Краснодар» обыграл «Факел» и вплотную приблизился к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ

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«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» обыграл «Факел» и вплотную приблизился к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:0.

На 60-й минуте счёт открыл Виктор Са. Он стал автором 1000-го мяча команды в истории. Второй гол «быков» на 86-й минуте забил Джон Кордоба.

Отметим, что Кордоба отличился ещё на 74-й минуте, но после просмотра VAR гол отменили.

«Краснодар» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. Команда отстаёт от лидирующего «Зенита» на одно очко.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с «Балтикой». Игра состоится 24 апреля.

Ранее «Краснодар» обратился в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Зенитом».

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