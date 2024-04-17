Стараниями Максименко: «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в Петербурге, но вылетел из Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» взял верх над «Спартаком» по сумме двух встреч и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России по футболу. Ответный матч в Санкт-Петербурге завершился нулевой ничьей, а подопечные Сергея Семака хоть и нанесли 16 ударов по воротам соперника, но так и не смогли застать врасплох Александра Максименко. В следующем раунде чемпион страны встретится с ЦСКА, который не оставил шансов «Балтике». При этом в Пути регионов «Динамо» на выезде забило четыре мяча «Оренбургу», а «Ростов» в Екатеринбурге одержал волевую победу над «Уралом».

Бенефис Максименко и отменённый гол Кассьерры

После первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России шансы «Спартака» на выход в следующую стадию казались призрачными. Домашнее поражение со счётом 1:2 пусть и не списывало его со счетов, но ставило в очень непростое положение. Ведь для завоевания путёвки москвичам было необходимо обыгрывать «Зенит» на выезде, а это не удавалось им почти 12 лет. Последний раз красно-белые брали верх ещё на «Петровском» — в мае 2012 года, когда на голы Александра Кержакова и Сергея Семака точными ударами ответили Динияр Билялетдинов, Эммануэль Эменике и Рафаэль Кариока. Но с тех пор команды провели между собой 15 встреч в Петербурге, и хозяева были сильнее 12 раз.

Да, можно было предположить, что положительный импульс игре гостей придаст долгожданная отставка Гильермо Абаскаля, о которой говорилось на протяжении последних недель, если не месяцев. Но рассчитывать на это было опрометчиво по одной простой причине. Обычно эмоциональный подъём обусловлен приходом нового главного тренера и попыткой футболистов завоевать его доверие, однако здесь о таком речи не шло. Ведь к ответному полуфиналу «Спартак» готовил бывший ассистент испанца Владимир Слишкович, большинством рассматривавшийся не иначе как обычный временщик.

Тем не менее специалист удивил. И не только решив сыграть по схеме 4—5—1 (впервые с конца марта), но и выпустив в стартовом составе сразу нескольких исполнителей, не входивших в число основных при Абаскале. Так, с первых минут вышли Даниил Денисов и Никита Чернов, а также Томаш Тавареш, лишь недавно восстановившийся после разрыва крестообразных связок. На скамейке остались приобретённые в нынешнем сезоне Тео Бонгонда, Манфред Угальде и Хесус Медина, а Александр Селихов, Срджан Бабич и Роман Зобнин и вовсе не попали в заявку. Первые двое «приболели», а третий продолжил восстанавливаться от травмы.

Но рокировки Слишковича не пошли на пользу «Спартаку». Если в первой встрече десятикратные чемпионы России ударно провели хотя бы первый тайм, то в этом с ходу отдали инициативу «Зениту». Хозяева выглядели заметно лучше и практически безраздельно владели мячом, раз за разом наведываясь на треть поля противника. На этом отрезке самым активным был Артур. Сначала он опасно прострелил с границы лицевой, а потом пробил метров с 25, пусть и неточно.

Со временем давление лишь увеличивалось, а Александру Максименко приходилось всё чаще вступать в игру. Смотрелся он феноменально, упорно продолжая сохранять интригу в противостоянии. Всего за несколько минут он сначала «потащил» после мощнейшего удара головой Родригао после розыгрыша углового, а потом чудесным образом не дал Ильзату Ахметову забить с лёта. Но вдохновить одноклубников вратарь не мог. «Спартак» продолжал действовать вторым номером и лишь изредка переходил на чужую половину. А впервые попал в створ аж на 46-й минуте — бдительность Дениса Адамова проверил Александр Соболев. Правда, спустя минуту он выстрелил ещё опаснее. И если бы на пути не оказался Нино, красно-белые вполне могли вырваться вперёд.

Возможно, этот эпизод вдохновил москвичей, которые после перерыва стали постепенно отодвигать игру от своих ворот. И хотя до серьёзных моментов дело почти не доходило, инициатива всё же перешла к гостям. Сергей Семак мгновенно среагировал на произошедшие на поле изменения, бросив в бой Клаудиньо и Андрея Мостового. Ответ Слишковича не заставил себя ждать. Но если появление Бонгонды и Угальде выглядело логичным, то выход Георгия Джикии стал крайне неожиданным. Как и то, что занял он место на левом фланге обороны, а не в центре.

Невооружённым взглядом было видно, что капитан «Спартака» находится не в лучшей форме. Да, временами он радовал поклонников, «обкрадывая» Артура и выполняя точный дальний заброс на Соболева неудобной ногой, но ошибался уж слишком часто. И чуть не стал виновником пропущенного мяча. Вырвавшийся из-за его спины Вячеслав Караваев мог снимать все вопросы о победителе, но не попал в створ. А за удар по ноге Джикию не наказали. Повезло ему и несколькими минутами спустя, когда вышедший на замену Матео Кассьерра перевисел и Георгия, и Чернова в воздухе, после чего неотразимо пробил в угол. Видеоассистент зафиксировал офсайд у Дугласа дос Сантоса, исполнявшего подачу на колумбийца, и отменил взятие ворот.

Что до «Спартака», то в концовке тот так и не попытался организовать штурм. Более того, даже не смог перевести игру на половину поля «Зенита», давая тому спокойно контролировать мяч и сжигать время. А ведь его было более чем достаточно: из-за обилия замен и продолжительной заминки в связи с просмотром эпизода с участием Кассьерры главный арбитр Алексей Сухой добавил к основному времени аж семь минут.

Да, «Спартак» так и не пропустил, а Максименко совершил семь сейвов и провёл один из лучших матчей если не в карьере, то в сезоне, но спасти свою команду от вылета в Путь регионов не сумел. «Зенит» взял верх по сумме двух встреч и прошёл дальше.

Четыре гола «Динамо» и камбэк «Ростова»

Соперником «Зенита» по финалу Пути РПЛ Кубка России станет ЦСКА, без особых проблем разобравшийся с «Балтикой». В первом матче склонить чашу весов в свою сторону армейцам помог чудо-гол за авторством Виктора Давилы, а во втором их преимущество было ещё более ощутимым. Все вопросы о победителе были решены буквально за пару минут. Не успел Фёдор Чалов реализовать пенальти и наказать гостей за игру рукой в собственной штрафной, как Аббосбек Файзуллаев во второй раз огорчил Максима Бориско.

Таким образом, подопечным Сергея Игнашевича было необходимо забивать три мяча только для того, чтобы перевести встречу в серию пенальти. После перерыва они немного прибавили и даже не уступили по числу ударов по воротам, но застать Владислава Торопа врасплох так и не смогли. Действующий обладатель Кубка России добился успеха и продолжил защиту своего звания.

Определились и участники второго этапа полуфиналов Пути регионов. И в обоих противостояниях борьбы было гораздо больше. Выступавшее в гостях «Динамо» довольно много позволяло «Оренбургу», но в плане реализации долгое время было на голову сильнее. По ходу первого тайма Мохаммад Горбани дважды мог застать врасплох Антона Шунина, но сначала помешала перекладина, потом — голкипер. А москвичи ушли на перерыв, ведя в счёте. Ещё на 11-й минуте контрвыпад гостей уверенно завершил опытнейший Фёдор Смолов, отпраздновавший это событие в стиле Криштиану Роналду.

Во втором тайме «Динамо» так и не позволило «Оренбургу» выравнять положение. Пусть Горбани ответил на мяч Константина Тюкавина и сократил отставание до минимума, но Денис Макаров и Хорхе Карраскаль быстро расставили всё по местам, отличившись с разницей в восемь минут. Причём колумбиец забил после шикарного сольного прохода, добавив в свой актив второй балл по системе «гол + пас». К чести подопечных Давида Деограсии, они не «бросили вёсла» и в концовке даже приблизились к оппоненту благодаря точному удару Хорди Томпсона, но на большее их не хватило — 2:4.

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Вышедшему на поле «Екатеринбург Арены» практически дублирующим составом «Ростову» пришлось гораздо тяжелее. Уже на десятой минуте гости грубо ошиблись на своей половине поля и позволили Гильермо Шеттине «расстрелять» Никиту Медведева из пределов штрафной. А под занавес тайма они могли пропустить и во второй раз — Алексей Каштанов угодил в штангу.

Однако после перерыва на поле вышел другой, более мотивированный «Ростов» и всего за 12 минут перевернул ход матча. Всё благодаря Ивану Комарову, который сначала шедевральным дальним ударом оставил не у дел Алексея Мамина, а потом ассистировал Денису Терентьеву с углового.

«Урал» бросился вперёд и имел несколько неплохих шансов восстановить паритет, но своего не добился. Ближе всех к успеху был Илья Ишков, но на пути мяча встал Эяд Эль-Аскалани. А на пятой компенсированной минуте интригу убил голкипер хозяев Мамин. При попытке выноса он попал в Николая Комличенко, который несколько секунд спустя поразил пустой створ — 3:1. И за этот камбэк «Ростов» будто бы наградила фортуна. Ведь на следующей стадии им предстоит сразиться с «Балтикой», в то время как «Динамо» ожидает дерби со «Спартаком».