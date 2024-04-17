«Спартак» сыграет с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Завершилась жеребьёвка второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

По итогам жеребьёвки «Динамо» примет «Спартак», а «Ростов» сыграет с «Балтикой».

Также в ходе жеребьёвки определился принимающий клубв первом матче финала Пути РПЛ: ЦСКА на своём поле сыграет с «Зенитом».

Матчи второго раунда 1/2 финала Пути регионов и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 апреля по 2 мая.

Ранее Деограсия заявил, что «Оренбург» показал характер победителя в матче Кубка России с «Динамо».