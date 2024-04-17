RT в Telegram
Подпишись

Деограсия: «Оренбург» показал характер победителя в матче Кубка России с «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.
Деограсия: «Оренбург» показал характер победителя в матче Кубка России с «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Результат не по матчу, игра была равной, у нас были моменты. Но мы учимся на ошибках. Мне понравилось, что команда сражалась и не сдавалась, показала характер победителя», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московской команды.

«Динамо» вышло во второй этап полуфинала Пути регионов. «Оренбург» завершил выступление в Кубке России.

Ранее Личка назвал непростой победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить