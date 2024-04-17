Деограсия: «Оренбург» показал характер победителя в матче Кубка России с «Динамо»
- РИА Новости
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«Результат не по матчу, игра была равной, у нас были моменты. Но мы учимся на ошибках. Мне понравилось, что команда сражалась и не сдавалась, показала характер победителя», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московской команды.
«Динамо» вышло во второй этап полуфинала Пути регионов. «Оренбург» завершил выступление в Кубке России.
Ранее Личка назвал непростой победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России.