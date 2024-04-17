Деограсия: «Оренбург» показал характер победителя в матче Кубка России с «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение команды от «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.

«Результат не по матчу, игра была равной, у нас были моменты. Но мы учимся на ошибках. Мне понравилось, что команда сражалась и не сдавалась, показала характер победителя», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московской команды.

«Динамо» вышло во второй этап полуфинала Пути регионов. «Оренбург» завершил выступление в Кубке России.

Ранее Личка назвал непростой победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России.