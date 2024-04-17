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Личка назвал непростой победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.
Личка назвал непростой победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был окей для нас по счёту, но счёт мог быть другим. Потом мы забили ещё два мяча, и стало чуть полегче», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Динамо» вышло во второй этап полуфинала Пути регионов.

Ранее «Ростов» победил «Урал» и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

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