Личка назвал непростой победу «Динамо» над «Оренбургом» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче первого этапа Пути регионов Кубка России.

«Победа была непростой. «Оренбург» много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был окей для нас по счёту, но счёт мог быть другим. Потом мы забили ещё два мяча, и стало чуть полегче», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Динамо» вышло во второй этап полуфинала Пути регионов.

Ранее «Ростов» победил «Урал» и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.