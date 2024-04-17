«Ростов» победил «Урал» и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России

Ростов в выездном матче одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 10-й минуте первого тайма хозяев точным ударом вывел вперёд форвард Гильерме Шеттине, гол которого оказался единственном в первые 45 минут встречи.

Во втором игровом отрезке забивали исключительно гости: сначала отличились Иван Комаров (60-я минута) и Денис Терентьев (72-я), а затем точку в матче поставил Николай Комличенко, забивший на пятой компенсированной минуте.

Команда Валерия Карпина вышла во второй раунд полуфинала Пути регионов Кубка России, а «Урал» завершил выступление в турнире.

Ранее ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.