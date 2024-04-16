ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
- РИА Новости
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Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-синих. Первая встреча команд в Калининграде завершилась минимальной победой армейцев (1:0) благодаря голу Виктора Давилы.
В сегодняшнем матче подопечные Владимира Федотова выстрелили дуплетом: на 34-й минуте с пенальти отличился Фёдор Чалов, а всего через две минуты Аббосбек Файзуллаев упрочил преимущество своей команды.
Соперником ЦСКА в финале Пути РПЛ станет либо «Спартак», либо «Зенит», которые завтра, 17 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге. В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1.
Калининградцы продолжат выступление в турнире в Пути Регионов.
Ранее сообщалось, что на матче ЦСКА и «Балтики» присутствуют порядка 700 «героев Крокуса».