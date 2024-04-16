ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России обыграл калининградскую «Балтику».

Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-синих. Первая встреча команд в Калининграде завершилась минимальной победой армейцев (1:0) благодаря голу Виктора Давилы.

В сегодняшнем матче подопечные Владимира Федотова выстрелили дуплетом: на 34-й минуте с пенальти отличился Фёдор Чалов, а всего через две минуты Аббосбек Файзуллаев упрочил преимущество своей команды.

Соперником ЦСКА в финале Пути РПЛ станет либо «Спартак», либо «Зенит», которые завтра, 17 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге. В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1.

Калининградцы продолжат выступление в турнире в Пути Регионов.

Ранее сообщалось, что на матче ЦСКА и «Балтики» присутствуют порядка 700 «героев Крокуса».