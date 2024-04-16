RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Короткая ссылка
ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России обыграл калининградскую «Балтику».
ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-синих. Первая встреча команд в Калининграде завершилась минимальной победой армейцев (1:0) благодаря голу Виктора Давилы.

В сегодняшнем матче подопечные Владимира Федотова выстрелили дуплетом: на 34-й минуте с пенальти отличился Фёдор Чалов, а всего через две минуты Аббосбек Файзуллаев упрочил преимущество своей команды. 

Соперником ЦСКА в финале Пути РПЛ станет либо «Спартак», либо «Зенит», которые завтра, 17 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге. В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1. 

Калининградцы продолжат выступление в турнире в Пути Регионов. 

Ранее сообщалось, что на матче ЦСКА и «Балтики» присутствуют порядка 700 «героев Крокуса».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить