На матче ЦСКА и «Балтики» присутствуют порядка 700 «героев Крокуса»

Ответный матч ЦСКА с калининградской «Балтикой» в рамках полуфинала пути РПЛ Кубка России посетят более 700 «героев Крокуса».

Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что на матче ожидается более 20 тыс. зрителей.

«В том числе более 700 «героев Крокуса», среди которых врачи, пожарные, МЧС и многие другие», — цитирует Брейдо РИА Новости.

На момент написания новости армейцы ведут со счётом 2:0.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.

23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.

Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».