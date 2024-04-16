На матче ЦСКА и «Балтики» присутствуют порядка 700 «героев Крокуса»
- РИА Новости
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Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что на матче ожидается более 20 тыс. зрителей.
«В том числе более 700 «героев Крокуса», среди которых врачи, пожарные, МЧС и многие другие», — цитирует Брейдо РИА Новости.
На момент написания новости армейцы ведут со счётом 2:0.
22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. В результате нападения есть погибшие и раненые.
23 марта стало известно, что матч между сборными России и Парагвая отменён.
Ранее РФС выразил соболезнования близким погибших в «Крокус Сити Холле».