Агент Тюкавина: если бы Костя играл в «Зените», он бы 20 мячей за сезон забил

Алексей Сафонов, представитель нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об игровом уровне своего клиента.

«Если он в одном матче три гола забьёт, начнутся качели. Косте всего 21 год. Если бы он играл в «Зените», он бы 20 мячей забил. Там нападающие больше получают. Но не хочется гадать. Футбол не любит сослагательных наклонений», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

21-летний футболист забил десять мячей и сделал восемь результативных передач в 23 играх за московский клуб в РПЛ. Он занимает третье место в гонке бомбардиров.

Лидирует нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. У него 16 мячей. На второй строчке расположился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (11).

Ранее Захарян назвал Тюкавина самым прогрессирующим игроком в составе «Динамо».