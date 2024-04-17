Агент Тюкавина: если бы Костя играл в «Зените», он бы 20 мячей за сезон забил
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«Если он в одном матче три гола забьёт, начнутся качели. Косте всего 21 год. Если бы он играл в «Зените», он бы 20 мячей забил. Там нападающие больше получают. Но не хочется гадать. Футбол не любит сослагательных наклонений», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.
21-летний футболист забил десять мячей и сделал восемь результативных передач в 23 играх за московский клуб в РПЛ. Он занимает третье место в гонке бомбардиров.
Лидирует нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. У него 16 мячей. На второй строчке расположился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (11).
Ранее Захарян назвал Тюкавина самым прогрессирующим игроком в составе «Динамо».