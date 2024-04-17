СЭ: Абаскаль попрощался с игроками «Спартака» перед отъездом из Москвы

Стало известно, как бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль попрощался с футболистами своей команды после увольнения.

«Гильермо поговорил с командой, поблагодарил её за совместную работу и все хорошие моменты, что были у него в красно-белом клубе. Абаскаль отметил, что в Москве у него родился ребёнок и он никогда не забудет наш город и «Спартак». Всё происходило в довольно непринуждённой манере», — сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, испанец стал вторым тренером красно-белых за последние несколько лет, кто собрал команду для разговора после увольнения. Первым был Доменико Тедеско.

4 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года.

В настоящий момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее сообщалось, что Константин Генич обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака».