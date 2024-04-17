Защитник ЦСКА Дивеев рассказал о восстановлении от ОРВИ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о восстановлении от ОРВИ.

«Я лечусь. Всё хорошо. Температура спала, сейчас есть кашель», — цитирует Дивеева ТАСС.

Дивеев не смог принять участие в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (3:3) из-за болезни.

В текущем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил конкуренцию с форвардами армейского клуба Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.