Защитник ЦСКА Дивеев рассказал о восстановлении от ОРВИ
- РИА Новости
«Я лечусь. Всё хорошо. Температура спала, сейчас есть кашель», — цитирует Дивеева ТАСС.
Дивеев не смог принять участие в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (3:3) из-за болезни.
В текущем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил конкуренцию с форвардами армейского клуба Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.