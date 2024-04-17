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Мусаев: конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс

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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил конкуренцию с форвардами армейского клуба Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.
Мусаев: конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс
  • РИА Новости

«Конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс. Я могу больше расти, оттого что конкурирую с такими хорошими футболистами. Мне комфортно на поле и с Фёдором, и с Антоном. Это игроки очень высокого класса», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

19 декабря 2023 года Мусаев перешёл из «Балтики» в ЦСКА. Он подписал контракт с московским клубом до июня 2028 года.

В текущем сезоне Мусаев провёл за армейский клуб восемь матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. 

Ранее полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России.

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