Мусаев: конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев оценил конкуренцию с форвардами армейского клуба Фёдором Чаловым и Антоном Заболотным.

«Конкуренция с Чаловым и Заболотным мне только в плюс. Я могу больше расти, оттого что конкурирую с такими хорошими футболистами. Мне комфортно на поле и с Фёдором, и с Антоном. Это игроки очень высокого класса», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

19 декабря 2023 года Мусаев перешёл из «Балтики» в ЦСКА. Он подписал контракт с московским клубом до июня 2028 года.

В текущем сезоне Мусаев провёл за армейский клуб восемь матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России.