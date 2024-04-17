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Файзуллаев: ЦСКА не очень важно, с кем играть дальше в Кубке России

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о победе над «Балтикой» в матче Пути РПЛ Кубка России.
Файзуллаев: ЦСКА не очень важно, с кем играть дальше в Кубке России
  • РИА Новости

«Кубковый важный матч — нужно было выйти и побеждать. Спасибо болельщикам, что пришли и создали такую атмосферу, нам это помогло. Кого хотел бы соперником в следующей стадии? Не думаю, что кого‑то нужно выбирать. Нам не очень важно, кто попадёт дальше, главное, чтобы мы сами хорошо себя показали», — цитирует Файзуллаева «Матч ТВ».

Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-синих. Первая встреча команд в Калининграде завершилась минимальной победой армейцев (1:0).

Калининградцы продолжат выступление в турнире в Пути регионов. Соперником ЦСКА в финале Пути РПЛ станет либо «Спартак», либо «Зенит», которые 17 апреля сыграют в Санкт-Петербурге. В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых (2:1).

Ранее защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.

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