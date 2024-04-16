Келлвен: во всей России понимают, что Акинфеев — отличный вратарь и живая легенда

Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.

«Мне кажется, во всей России понимают, что Акинфеев — отличный вратарь и живая легенда. Значимость Акинфеева для ЦСКА можно сравнить со значимостью Рожерио Сени для Бразилии. Это два отличных вратаря. Они оба вошли в историю», — приводит слова Келлвена Sport24.

Российскому голкиперу в апреле исполнилось 38 лет. Акинфеев дебютировал за основную команду ЦСКА в 2003 году и с того момента провёл за неё 21 сезон. В общей сложности он выходил на поле в 762 матчах, в которых пропустил 689 мячей. В составе красно-синих вратарь шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в €2 млн.

Ранее Акинфеев рассказал, что извинялся перед партнёрами после своих неудачных матчей.