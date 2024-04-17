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«Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России

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«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.
«Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Фёдор Смолов (11-я минута), Константин Тюкавин (62-я), Денис Макаров (74-я), Хорхе Карраскаль (82-я).

У «Оренбурга» забили Мохаммед Горбани (68-я) и Хорди Томпсон (93-я).

Таким образом, «Динамо» прошло в следующую стадию Кубка России. «Оренбург» вылетел с турнира.

Ранее ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.

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