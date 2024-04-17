«Динамо» обыграло «Оренбург» и вышло во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России

«Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

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