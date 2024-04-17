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«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

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«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0.

Отметим, что Матео Кассьера забил гол на 87-й минуте, но он был отменён после просмотра VAR.

В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с ЦСКА.

«Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.

Ранее «Ростов» победил «Урал» и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

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