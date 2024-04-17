«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
- РИА Новости
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Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 0:0.
Отметим, что Матео Кассьера забил гол на 87-й минуте, но он был отменён после просмотра VAR.
В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с ЦСКА.
«Спартак» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.
Ранее «Ростов» победил «Урал» и вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.