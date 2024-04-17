Агент Тикнизяна назвал три чемпионата, в которых футболист «Локомотива» может продолжить карьеру

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.

«Заинтересованность есть, работаем. Клубы назовём, когда будет уже конкретика. Конечно, это не только команды из Серии А. Работаем и по Испании, и по Франции», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

Тикнизян в текущем сезоне забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный уход Антона Миранчука.