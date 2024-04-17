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Агент Тикнизяна назвал три чемпионата, в которых футболист «Локомотива» может продолжить карьеру

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Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.
Агент Тикнизяна назвал три чемпионата, в которых футболист «Локомотива» может продолжить карьеру
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Заинтересованность есть, работаем. Клубы назовём, когда будет уже конкретика. Конечно, это не только команды из Серии А. Работаем и по Испании, и по Франции», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

Тикнизян в текущем сезоне забил девять мячей и отдал шесть голевых передач в 27 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный уход Антона Миранчука.

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